Рост цен недвижимости на 10-15% спрогнозировали аналитики на юге России

За последние три года цены на объекты курортной недвижимости выросли более чем в три раза — это превысило темпы удорожания городского жилья.

По словам аналитиков, на рост цен в дальнейшем повлияют сразу несколько факторов. Стоимость «квадрата» вырастет минимум на 10-15%.

«Рост цен поддержат устойчивый потребительский интерес, ограниченное предложение новых проектов и ожидаемое снижение ключевой ставки, которое переориентирует инвесторов с накопления средств на депозитах на покупку объектов», — отметили эксперты отрасли.

В 2025 году средние цены на курортную недвижимость на Черноморском побережье увеличились на 10-12%. При этом в Евпатории и Саки прирост составил около 40%. Это, по словам экспертов, связано с тем, что часть покупателей переориентировалась из Сочи на другие курортные зоны — в первую очередь на Анапу и Евпаторию.

Специалисты добавили, что входные инвестиции в недвижимость на этих курортах ниже, а потенциал дальнейшего роста цен и инвестиционной доходности — выше.

По оценкам аналитиков, в долгосрочной перспективе рынок продемонстрирует восходящую динамику. Дополнительным фактором роста стоимости может стать развитие транспортной доступности на юге РФ, которое может простимулировать туристический поток в регионы и поддержать спрос на недвижимость в курортных локациях, сообщает ТАСС.

