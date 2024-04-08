Рост цен на куриные яйца замедлился в Краснодарском крае

Это произошло благодаря наращиванию импорта и собственного производства, сообщили специалисты Южного ГУ Банка России.

По данным за первый квартал 2024 года, рост цен на куриные яйца на Кубани замедлился. Так, к концу 2023-го в годовом сопоставлении цена за десяток в регионе выросла на 85,5%. При этом в среднем по стране этот показатель был заметно ниже — 61,4%.

В январе рост цен на яйца в Краснодарском крае замедлился до 71,4%. В феврале он составил уже 68,1%. По словам заместителя начальника Южного ГУ Банка России Александра Гостева, основной причиной замедления роста цен стало увеличение предложения яиц.

«К этому привели как наращивание импорта после обнуления таможенных пошлин, так и рост объемов производства в ряде субъектов страны. Так, в Краснодарском крае в январе 2024 года по сравнению с таким же месяцем годом ранее производство куриных яиц выросло на 2,7%», — сообщил эксперт.

К примеру, в ЮФО рост производства яиц составил 2%, по России в целом в январе зафиксировали снижение на 2%.

В начале весны средняя цена на десяток куриных яиц на Кубани превышает 139 рублей, в среднем по ЮФО — 134,47 рублей, по России — 129,17 рублей.

Замедлению роста стоимости яиц также способствовало заключение в некоторых регионах соглашений о стабилизации цен с производителями, пишет «Ведомости Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС проверит торговые сети из-за цен на яйца.