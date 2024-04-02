ФАС проверит торговые сети из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 2 апреля сообщила о начале проверок крупнейших торговых сетей.

По данным ведомства, анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке продолжается.

«Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации», — сообщает пресс-служба ФАС России.

Уточняется, что проверки коснутся торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «О»Кей», «Метро», «Ашан», «Дикси» и других.

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