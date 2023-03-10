Росстат: уровень бедности в России снизился до исторического минимума
Экономика
10.03.2023 20:32
Об этом в ведомстве сообщили 10 марта. Уровень бедности в 2022 году в РФ составил 10,5%. В 2021 году этот показатель был на уровне 11%.
По предварительным данным, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году составила 15,3 млн человек, в 2021 году общее число было 16 млн.
Минимальный уровень бедности до этого отмечался еще в 2012 году — тогда он составлял 10,7%, но быстро начал расти, а в 2015 году достиг 13,4%.
Уровень бедности в IV квартале 2022 года составил 7,9%, в III квартале — 10,5%. Во втором квартале показатель достиг 12,1%, в I квартале — 14,3%. Показатель бедности носит сезонный характер — из-за премий в конце года он минимальный, в начале — максимальный, сообщает «Интерфакс».
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