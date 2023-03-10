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Росстат: уровень бедности в России снизился до исторического минимума

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosstat-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsya-do-istoricheskogo-minimuma
Росстат: уровень бедности в России снизился до исторического минимума
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом в ведомстве сообщили 10 марта. Уровень бедности в 2022 году в РФ составил 10,5%. В 2021 году этот показатель был на уровне 11%.

По предварительным данным, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году составила 15,3 млн человек, в 2021 году общее число было 16 млн.

Минимальный уровень бедности до этого отмечался еще в 2012 году — тогда он составлял 10,7%, но быстро начал расти, а в 2015 году достиг 13,4%.

Уровень бедности в IV квартале 2022 года составил 7,9%, в III квартале — 10,5%. Во втором квартале показатель достиг 12,1%, в I квартале — 14,3%. Показатель бедности носит сезонный характер — из-за премий в конце года он минимальный, в начале — максимальный, сообщает «Интерфакс».

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