Росстат: средняя зарплата школьного учителя в РФ — 63,6 тыс. рублей

Росстат опубликовал данные о зарплатах российских учителей по итогам первых шести месяцев текущего года.

Согласно представленной статистике, средняя зарплата школьного учителя в России составила 63,6 тыс. рублей. Больше всего педагоги получают на Чукотке — 161,3 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 156,3 тыс. рублей, в Москве — 134,8 тыс. рублей, Магаданской области — 134,2 тыс. рублей и Ненецком автономном округе — 123,5 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты у педагогов в Карачаево-Черкессии — 21,5 тыс. рублей, Ингушетии — 30,3 тыс. рублей, Чечне и Мордовии — по 33,6 тыс. рублей, а также в Пензенской области — 34,7 тыс. рублей.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, что данные о средней зарплате учителей получили путем деления общей суммы зарплат на число работников. Поэтому несмотря на данные Росстата далеко не все учителя в России получают 63,6 тыс. рублей в месяц, сообщает RT.

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