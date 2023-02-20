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Росстат: показатели ВВП за год снизились на 2,1%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosstat-pokazateli-vvp-za-god-snizilis-na-2-1
Росстат: показатели ВВП за год снизились на 2,1%
Фото viarami, pixabay.com

Этот показатель составил в текущих ценах 151 455,6 млрд рублей.

«Объем ВВП России за 2022 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 151455,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%», — цитирует заявление ведомства RT.

В Росстате отметили, что причина снижения ВВП — сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в некоторых отраслях. Например, в оптовой и розничной торговле, водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов и др. При этом этот индекс вырос в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве, добыче полезных ископаемых.

В Минэкономразвития ожидают, что ВВП в 2023 году снизится на 0,8%, сообщает РИА «Новости».

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