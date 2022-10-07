Росстат перестанет публиковать данные о смертности от коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О решении Федеральной службы государственной статистики прекратить публикацию оперативных данных о смертности от COVID-19 стало известно 7 октября.

В ведомстве сообщили, что смертность от коронавируса летом 2022 года сокращалась быстрыми темпами. Так, в июне она снизилась на 81,7% в годовом выражении. В июле показатель уменьшился на 93,6%, в августе — более чем на 90%.

По данным Росстата, количество смертей от COVID-19 ниже, чем от заболеваний систем кровообращения, пищеварения, эндокринной и нервной. И также ниже, чем у людей с онкологическими заболеваниями, расстройством питания и нарушением обмена веществ.

В прошлом году доля умерших от коронавируса была выше, чем у страдающих этими заболеваниями.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — сообщили в Росстате.

Данные о количестве умерших в 2022 году с указанием причин опубликуют в июне следующего года, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: заразившийся COVID-19 патриарх Кирилл переносит болезнь в легкой форме.