Росстат перестанет публиковать данные о смертности от коронавируса
О решении Федеральной службы государственной статистики прекратить публикацию оперативных данных о смертности от COVID-19 стало известно 7 октября.
В ведомстве сообщили, что смертность от коронавируса летом 2022 года сокращалась быстрыми темпами. Так, в июне она снизилась на 81,7% в годовом выражении. В июле показатель уменьшился на 93,6%, в августе — более чем на 90%.
По данным Росстата, количество смертей от COVID-19 ниже, чем от заболеваний систем кровообращения, пищеварения, эндокринной и нервной. И также ниже, чем у людей с онкологическими заболеваниями, расстройством питания и нарушением обмена веществ.
В прошлом году доля умерших от коронавируса была выше, чем у страдающих этими заболеваниями.
«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — сообщили в Росстате.
Данные о количестве умерших в 2022 году с указанием причин опубликуют в июне следующего года, сообщает РИА «Новости».
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