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Росстат перестанет публиковать данные о смертности от коронавируса

Общество
07.10.2022 20:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosstat-perestanet-publikovat-dannye-o-smertnosti-ot-koronavirusa
Росстат перестанет публиковать данные о смертности от коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О решении Федеральной службы государственной статистики прекратить публикацию оперативных данных о смертности от COVID-19 стало известно 7 октября.

В ведомстве сообщили, что смертность от коронавируса летом 2022 года сокращалась быстрыми темпами. Так, в июне она снизилась на 81,7% в годовом выражении. В июле показатель уменьшился на 93,6%, в августе — более чем на 90%.

По данным Росстата, количество смертей от COVID-19 ниже, чем от заболеваний систем кровообращения, пищеварения, эндокринной и нервной. И также ниже, чем у людей с онкологическими заболеваниями, расстройством питания и нарушением обмена веществ.

В прошлом году доля умерших от коронавируса была выше, чем у страдающих этими заболеваниями.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — сообщили в Росстате.

Данные о количестве умерших в 2022 году с указанием причин опубликуют в июне следующего года, сообщает РИА «Новости».

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