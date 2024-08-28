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Росстат: на 6,2% выросли в июне реальные зарплаты в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosstat-na-6-2-vyrosli-v-iyune-realnye-zarplaty-v-rossii
Росстат: на 6,2% выросли в июне реальные зарплаты в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 89,145 тыс. рублей.

По сравнению с июнем 2023 года, реальные зарплаты россиян выросли на 15,3%.

В Росстате отмечают, что рост реальных зарплат на июнь этого года в годовом эквиваленте составил 6,2%. При этом рост зарплат к маю составил 2,5%, сообщает ТАСС.

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