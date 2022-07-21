Росстат: лидером экономики Краснодара традиционно стала розничная торговля

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Показатели во всех сферах производства и оказанных услуг в регионе выросли — на 32,4 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

По данным краевого Росстата, по итогам пяти месяцев экономика Краснодара растет по основным показателям.

Лидером по объему традиционно стала розничная торговля, ее оборот достиг 149,3 млрд рублей. На второй строчке промышленный комплекс (85,4 млрд рублей).

Краснодар уступает по общему объему отгруженной промышленной продукции лишь Северскому району. Столица Края занимает 13,5% от всего объема регионе.

Специалисты утверждают, что такого роста промышленной продукции удалось достичь за счет мощного развития обрабатывающих производств.

В Краснодаре низкий уровень безработицы — всего 0,6%. Вакансий — почти 20,5 тыс. Это в пять раз больше, чем зарегистрированных безработных, сообщает глава Краснодара Андрей Алексеенко в Telegram.

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