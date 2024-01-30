Росстат: к 2045 году Краснодарский край потеряет 462 тыс. жителей

В топ-5 регионов России, где Росстат спрогнозировал наибольшую потерю численности, ожидаемо вошли субъекты РФ с самым большим количеством жителей, так как это убыль абсолютная.

По данным Росстата, на Кубани, которая закрывает пятерку лидеров, в ближайшие 20 лет естественная убыль населения составит 21 тыс. человек в год. К 2045 году Краснодарский край лишится 462,6 тыс. человек.

Первое место у Москвы — 696 тыс. человек, второе — у Московской области с убылью в 610,2 тыс. человек. На третьем месте Ростовская область — 523,2 тыс. человек, на четвертом — Санкт-Петербург с 466,4 тыс. человек. Всего по России за 20 лет прогнозируют убыль в 12,1 млн человек.

Лидерами по приросту населения прогнозируют Чечню — 601,4 тыс. человек, Дагестан — 509,6 тыс. и Тюменскую область — 223,3 тыс., сообщает РБК.

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