Росстат: 10% населения Краснодарского края живет в Сочи

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Такие данные ведомства 26 сентября озвучил глава Сочи Алексей Копайгородский на форуме современной журналистики «Вся Россия».

По данным Росстата, на курорте живут более 564 тыс. человек. При этом мэр отметил, что есть объективные оценки служб и организаций ЖКХ, транспортного блока и здравоохранения. Они оказались выше официальных статистических данных. По ним за последние 10 лет население курорта увеличилось в два раза – до 720 тыс. человек.

«Все расчеты проводим в двух форматах – по данным Росстата и по объективным цифрам нагрузки на городскую инфраструктуру. Объективные цифры берут за основу ресурсоснабжающие компании и муниципальные предприятия. Это помогает рассчитывать прогнозы, в том числе в пиковые месяцы курортного сезона, для обеспечения бесперебойной работы всех систем, а также строительства новых соцобъектов и коммунальной инфраструктуры», – уточнил Алексей Копайгородский.

Также прогнозы по населению будут отражены в Стратегии социально-экономического развития Сочи-2030 и Генеральном плане, которые сейчас разрабатываются, сообщает пресс-служба мэрии.

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