Россию лишили первого места медального зачета Олимпиады в Сочи спустя 10 лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, которых дисквалифицировали за нарушение антидопингового регламента.

Санкции в отношении спортсменов применили в 2020 году — уже после того, как они завершили карьеру. Слепцову обвиняли в употреблении остарина, Устюгова — оксандролона, запрещенных допинговых препаратов.

Апелляцию российских биатлонистов отклонили, в связи с чем также аннулировали результаты, показанные ими в 2013 и 2014 годах. Это привело к тому, что сборная России лишилась золота, завоеванного в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи с помощью Устюгова в мужской биатлонной эстафете.

Это золото позволяло России удерживаться на первом месте в медальном зачете, несмотря на допинговый скандал. Из-за отклоненной апелляции и потерянного золота первенство по «дополнительному показателю» — общему числу попаданий на подиум — перешло к сборной Норвегии, Россия с десятью золотыми медалями спустилась на вторую позицию, сообщает «Коммерсантъ».

Читайте также: сборная России по футболу разгромно обыграла Вьетнам.