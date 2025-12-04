Россияне впервые за шесть лет смогут наблюдать солнечный парад планет

Ближайшие к Солнцу планеты Меркурий, Венера и Марс впервые с осени 2019 года выстроятся в ряд на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца.

Венера первой подошла на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца. Марс на такое же расстояние приблизился 4 декабря. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов.

«В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов, а в канун Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образую своеобразную Вифлеемскую звезду», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Тогда же в окрестностях Солнца появится Меркурий. Все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца 22 января. Их расположение будет похоже на почти ровную ромбовидную конфигурацию. Затем они начнут быстро менять положение. До конца января от Солнца отойдет Меркурий, а в феврале удалятся Венера, потом Марс.

Следующий солнечный парад планет произойдет только в сентябре 2038 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одну из сильнейших за год вспышек класса Х зафиксировали на Солнце 1 декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.