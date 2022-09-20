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Россияне вновь смогут получить загранпаспорта сроком на 10 лет

Общество
20.09.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyane-vnov-smogut-poluchit-zagranpasporta-srokom-na-10-let
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили в департаменте МИД России. В конце августа выдача документа нового образца была приостановлена по техническим причинам.

Сейчас все сложности устранены и загранпаспорт на 10 лет вновь можно оформить. Telegram-канал «Кубань 24: важное» запустил голосование. У подписчиков спрашивают, есть ли у них загранпаспорт. На данный момент 49% респондентов ответили, что у них нет такого документа. К голосованию может присоединиться любой желающий.

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