Россияне вновь смогут получить загранпаспорта сроком на 10 лет
Общество
20.09.2022 14:56
Об этом сообщили в департаменте МИД России. В конце августа выдача документа нового образца была приостановлена по техническим причинам.
Сейчас все сложности устранены и загранпаспорт на 10 лет вновь можно оформить. Telegram-канал «Кубань 24: важное» запустил голосование. У подписчиков спрашивают, есть ли у них загранпаспорт. На данный момент 49% респондентов ответили, что у них нет такого документа. К голосованию может присоединиться любой желающий.
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