Россияне вновь смогут получить загранпаспорта сроком на 10 лет

Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили в департаменте МИД России. В конце августа выдача документа нового образца была приостановлена по техническим причинам.

Сейчас все сложности устранены и загранпаспорт на 10 лет вновь можно оформить. Telegram-канал «Кубань 24: важное» запустил голосование. У подписчиков спрашивают, есть ли у них загранпаспорт. На данный момент 49% респондентов ответили, что у них нет такого документа. К голосованию может присоединиться любой желающий.

Читайте также: российским туристам посоветовали запастись наличкой перед поездкой в Турцию.