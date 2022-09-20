Российским туристам посоветовали запастись наличкой перед поездкой в Турцию

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Жителям России, планирующим отдохнуть в Турции, туроператоры настоятельно рекомендуют взять с собой как можно больше наличных денег.

Это связано с тем, что некоторые отели и банки Турции перестали принимать карты российской платежной системы «Мир».

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда, вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ)», — говорится в сообщении АТОР.

Также российским туристам для поездки в Турцию рекомендуют брать карты неподсанкционных банков.

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