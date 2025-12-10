Россияне смогут получить декабрьскую зарплату раньше обычного

Декабрьские выплаты раньше срока смогут получить россияне, у которых день зарплаты приходится на новогодние праздники. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

Он пояснил, что зарплату за первую половину месяца работодатели должны выплачивать с 16 по 31 число месяца, а вторую половину — не позже 15 числа.

«В декабре зарплаты платятся раньше из-за большого количества выходных дней в январе», — отметил эксперт.

По его словам, большинство компаний старается провести все платежи до конца года. Однако если стандартная дата выдачи зарплаты приходится на рабочие дни, работодатель не обязан выплачивать ее заранее. Первым рабочим днем в 2026 году будет 12 января, сообщает агентство «Прайм».

