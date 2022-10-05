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Россияне рассказали, какие фразы со времен школы запомнились больше всего

Общество
05.10.2022 08:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyane-rasskazali-kakie-frazy-so-vremen-shkoly-zapomnilis-bolshe-vsego
Россияне рассказали, какие фразы со времен школы запомнились больше всего
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В опросе ко Дню учителя приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Респондентам предложили вспомнить самые запомнившиеся фразы из школьных лет. Фразу «А голову ты дома не забыл?» и «Расскажи всем — вместе посмеемся» вспомнили по 17% опрошенных.

Еще 16% назвали фразу «Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку», «Звонок для учителя» — 14%, «Лес рук» — 12%, «Тишина в классе» — 11%.

Самым любимым школьным предметом 23% респондентов назвали литературу. В числе любимых у 19% оказались биология и география. Математику любили 18% опрошенных, русский язык — 17%, сообщает RT.

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