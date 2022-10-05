Кондратьев поздравил педагогов Кубани с Днем учителя

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День учителя в России традиционно отмечают 5 октября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил работников образования Кубани с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что сейчас в системе образования края работают более 43 тыс. педагогов. По словам Кондратьева, учитель — это не просто работа, это призвание и смысл жизни.

«Вы самоотверженно и профессионально выполняете свою работу. Помогаете нашим детям раскрыть свои таланты. Воспитываете в них настоящих патриотов края и страны, передаете ценности и жизненный опыт, вкладываете душу в своих учеников и к каждому из них относитесь, как к своему ребенку. Вы помогаете сделать первые шаги в мир знаний и всегда находитесь рядом — при взлетах и падениях. Благодаря вам вырастают будущие ученые, аграрии, промышленники, политики и медики», — написал губернатор в Telegram.

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