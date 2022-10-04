Кондратьев наградил лучших учителей Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя, прошло 4 октября. В церемонии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и представители педагогической общественности региона.

Глава Краснодарского края подчеркнул, что благополучие и процветание края — в руках учителей.

«Учителя для каждого из нас — вторые родители. Они встречают нас на пороге школы и провожают практически взрослыми. Не просто дают путевку в жизнь, а открывают двери в будущее. Сегодня есть возможность поблагодарить вас от имени всех выпускников. Спасибо за то, что верите в своих воспитанников, стараетесь видеть только хорошее в каждом мальчишке и девчонке. Минусы переправляете на плюсы, пытаетесь вложить в каждого ребенка частичку своей души. Такие учителя были, есть и будут на Кубани всегда. Сейчас вы формируете поколение новаторов, которое должно создавать прорывные технологии во всех сферах, чтобы укреплять и развивать экономику. Продолжение края — в ваших учениках. И в ваших руках благополучие и процветание Кубани и России», — сказал Кондратьев.

Он сообщил, что на Кубани трудятся более 43 тыс. педагогов. В регионе создаются все необходимые условия, чтобы в профессию приходили лучшие.

Ежегодно в крае возводят новые школы, приобретают современное оборудование, увеличивают финансирование. В 2022 году на образование направят почти 135 млрд рублей. В том числе это средства на поддержку классных руководителей и учителей, подготовивших 100-балльников по ЕГЭ. Кроме того, на первоначальный взнос по ипотеке по 1 млн рублей получили 300 учителей.

Юрий Бурлачко поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником.

«Древний философ говорил: очень тяжело учиться, а учить еще тяжелее. Никакой прогресс не может заменить человеческого участия. Вы стоите у истоков становления личности, формируете ее, наполняете знаниями и опытом. За это мы благодарим вас и делаем все возможное для поддержки. Новый состав ЗСК продолжит работать на благо развития образования», — сказал Бурлачко.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили работникам отрасли награды краевого и федерального уровня.

Благодарность президента РФ получила педагог краснодарской школы № 52 Наталия Солдатова. Министру образования, науки и молодежной политики края Елене Воробьевой присвоили звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ». Также звание «Заслуженный учитель Краснодарского края» присвоили 16 педагогам. Еще шесть учителей получили почетные грамоты администрации края и благодарности губернатора.

Награды вручили лауреатам премии за достижения в педагогической деятельности. В этом году победителями стали 49 учителей. Все они получат премии в размере 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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