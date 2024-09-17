Россияне признались, что для счастья им нужно получать 250 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил у россиян, какая сумма денег нужна им для счастья.

Согласно опросу среднестатистическому россиянину для счастья требуется 250 тыс. рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в марте этого года, и на 25% больше, чем год назад. Мужчинам для счастья нужно 270 тысяч рублей, женщинам — 230 тыс.

С увеличением возраста респондентов растут и их денежные запросы: людям до 24 лет для счастья хватит 185 тыс. рублей, а россиянам старше 45 — уже 260 тыс.

Жители Краснодара мечтают о 245 тыс. рублей в месяц. Больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска.

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