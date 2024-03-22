Россияне признали нефтегазовую отрасль и сферу IT самыми престижными

По мнению 54% опрошенных, престиж специальности определяет высокая зарплата.

Согласно опросу, 43% респондентов отмечают, что престижной считается работа, которая требует от специалистов высокой квалификации и уровня образования. Важность возможности карьерного роста отметили 32% опрошенных, 31% отметили, что престиж определяют общественное признание и уважение.

Нефтегазовую отрасль назвали самой престижной 38% респондентов, сферу IT, интернета и телекома — 34%, а банкинг и инвестиции — 30%. Нефтегазовую отрасль зачастую отмечали опрошенные 35-44 лет и 45-54 лет — 41 и 42%. Сферу IT называли самой престижной респонденты в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет — по 37%, сообщает RT.

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