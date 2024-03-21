Нет предубеждений по поводу пенсионеров только у 43% работодателей в Краснодаре

Согласно результатам исследования, поведенного с 19 февраля по 19 марта, 43% опрошенных организаций и предприятий в краевой столице принимают на работу пенсионеров на общих основаниях.

Еще 30% респондентов заявили, что принимают пожилых людей на отдельные должности. Чаще всего это вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Отмечается, что доля возрастных соискателей в последние годы растет. Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров во многом может быть обусловлено демографической ямой, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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