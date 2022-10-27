Россиянам не выплатили около 8 млрд рублей за отмененные концерты иностранных звезд
Сейчас люди либо долго ждут свои деньги (свыше установленных 180 дней), либо не получают их совсем, рассказали представители музыкальной индустрии.
За период пандемии и спецоперации на Украине в России отменили или перенесли десятки концертов зарубежных исполнителей. Таких мероприятий в общем числе не так много, но объем билетов большой — шоу планировали проводить в крупных концертных залах и на стадионах. Например, шоу Green Day, The Killers, Rammstein, Игги Попа, Ника Кейва и других.
Для возврата денег за электронный билет нужно написать заявление оператору и указать актуальные реквизиты. При покупке офлайн билет нужно принести обратно в кассу. После этого оператор связывается с организаторами, поскольку все возвраты проходят согласование с ними. Билетные операторы не держат выручку от продажи, а являются лишь посредниками.
Срок возврата по действующему законодательству остается 180 дней. В течение этого времени организатор и оператор по закону обязаны урегулировать все финансовые вопросы с покупателями.
Однако сейчас иностранным организаторам не так просто вернуть деньги в связи с тем, что многие российские банки находятся под санкциями. Также отмечается, что организация концертов — это проектное планирование. В каждый проект средства инвестируются за несколько месяцев, а иногда и за год-два. При отмене концертов организатор теряет вложенные деньги, учтенные при подготовке к мероприятию, и несет колоссальные убытки. Поэтому не каждый может единовременно выплатить все средства сразу.
Сейчас организаторы вместе с операторами предлагают создать горячую линию для быстрого решения вопросов по отмене концертов и возврату средств, пишут «Известия».
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