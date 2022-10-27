Россиянам не выплатили около 8 млрд рублей за отмененные концерты иностранных звезд

Фото pxhere.com

Сейчас люди либо долго ждут свои деньги (свыше установленных 180 дней), либо не получают их совсем, рассказали представители музыкальной индустрии.

За период пандемии и спецоперации на Украине в России отменили или перенесли десятки концертов зарубежных исполнителей. Таких мероприятий в общем числе не так много, но объем билетов большой — шоу планировали проводить в крупных концертных залах и на стадионах. Например, шоу Green Day, The Killers, Rammstein, Игги Попа, Ника Кейва и других.

Для возврата денег за электронный билет нужно написать заявление оператору и указать актуальные реквизиты. При покупке офлайн билет нужно принести обратно в кассу. После этого оператор связывается с организаторами, поскольку все возвраты проходят согласование с ними. Билетные операторы не держат выручку от продажи, а являются лишь посредниками.

Срок возврата по действующему законодательству остается 180 дней. В течение этого времени организатор и оператор по закону обязаны урегулировать все финансовые вопросы с покупателями.

Однако сейчас иностранным организаторам не так просто вернуть деньги в связи с тем, что многие российские банки находятся под санкциями. Также отмечается, что организация концертов — это проектное планирование. В каждый проект средства инвестируются за несколько месяцев, а иногда и за год-два. При отмене концертов организатор теряет вложенные деньги, учтенные при подготовке к мероприятию, и несет колоссальные убытки. Поэтому не каждый может единовременно выплатить все средства сразу.

Сейчас организаторы вместе с операторами предлагают создать горячую линию для быстрого решения вопросов по отмене концертов и возврату средств, пишут «Известия».

Читайте также: число концертов на площадке «Кроп Арена» в Краснодаре сократилось в четыре раза.