Россиян стали лишать телефонов за пересылку интимных фото

Фото Giftpundits, pexels.com

Прецедент создали в одном из судов Камчатского края. Смартфон осужденного, рассылавшего пикантные изображения, власти конфискуют как орудие преступления.

Житель Камчатки похвастался своему товарищу своим подвигом на любовном фронте. Он снял на видео свои утехи и отправил ролик товарищу. Девушка, которая фигурировала в ролике, обратилась в полицию. Дело дошло до суда. Служители Фемиды согласились с обвинением и постановили лишить мужчину свободы условно на три года. Также у осужденного конфисковали телефон, потому что в момент, когда обвиняемый отправил видео, гаджет стал орудием преступления.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2021 году за нарушение неприкосновенности частной жизни были осуждены 312 человек. В 2020 году — 237. В 2019 — 229. Исходя из данных, можно предположить, что количество подобных преступлений растет, пишет «Российская Газета».

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