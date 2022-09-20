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В Краснодаре полуголая женщина без приглашения зашла в чужую квартиру и села на диван

Происшествия
20.09.2022 08:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-polugolaya-zhenshhina-zashla-v-chuzhuyu-kvartiru-i-sela-na-divan
В Краснодаре полуголая женщина без приглашения зашла в чужую квартиру и села на диван
Фото t.me/ghestkrd

Курьезный инцидент произошел 19 сентября в одном из многоквартирных домов по улице Красных Партизан в Славянском микрорайоне.

Жительница квартиры рассказала в соцсетях, что к ним в квартиру зашла незнакомая женщина, когда она спала. Когда ее мама вернулась домой, то увидела вещи перед дверью, а зайдя в квартиру увидела, что незнакомка сидит на диване. Выяснилось, что незваная гостья перед тем, как зайти в чужую квартиру для чего-то разделась.

В квартире она примеряла на себя чужие вещи и говорила, что ей обязательно нужно во что-то переодеться. Хозяева квартиры заставили ее вернуть чужие вещи и покинуть жилье. Женщина ушла, прихватив детские лосины.

Хозяйка квартиры рассказала, что незнакомка вела себя неадекватно. По ее мнению, женщина могла находиться под действием алкоголя или запрещенных веществ.

В комментариях к записи пользователи призвали хозяйку квартиры впредь запирать дверь на замок:

«Да вы чаще дверь оставляйте открытой. В следующий раз можете и не проснуться»;

«Почаще открывайте двери, еще не то увидите»;

«А вы дверь не пробовали закрывать?»;

«Так вы дверь не закрывайте, может в следующий раз маньяк какой посетит вас».

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