В Краснодаре полуголая женщина без приглашения зашла в чужую квартиру и села на диван
Курьезный инцидент произошел 19 сентября в одном из многоквартирных домов по улице Красных Партизан в Славянском микрорайоне.
Жительница квартиры рассказала в соцсетях, что к ним в квартиру зашла незнакомая женщина, когда она спала. Когда ее мама вернулась домой, то увидела вещи перед дверью, а зайдя в квартиру увидела, что незнакомка сидит на диване. Выяснилось, что незваная гостья перед тем, как зайти в чужую квартиру для чего-то разделась.
В квартире она примеряла на себя чужие вещи и говорила, что ей обязательно нужно во что-то переодеться. Хозяева квартиры заставили ее вернуть чужие вещи и покинуть жилье. Женщина ушла, прихватив детские лосины.
Хозяйка квартиры рассказала, что незнакомка вела себя неадекватно. По ее мнению, женщина могла находиться под действием алкоголя или запрещенных веществ.
В комментариях к записи пользователи призвали хозяйку квартиры впредь запирать дверь на замок:
«Да вы чаще дверь оставляйте открытой. В следующий раз можете и не проснуться»;
«Почаще открывайте двери, еще не то увидите»;
«А вы дверь не пробовали закрывать?»;
«Так вы дверь не закрывайте, может в следующий раз маньяк какой посетит вас».
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