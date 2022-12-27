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Россиян призвали обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyan-prizvali-obnovit-prilozheniya-gosuslugi-i-gosuslugi-avto
Россиян призвали обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто»
Фото пресс-службы Минцифры

Жителей России предупредили, что старые версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» с 27 декабря перестали запускаться на ОС Android.

Для продолжения пользования этими приложениями и сохранения безопасности передаваемых данных жителей России призвали обновить их. Для этого нужно зайти в магазин приложений на смартфоне, выбрать «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» и нажать на «Обновить».

«Включите автообновление приложений в настройках устройства — в этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия», — сообщает пресс-служба Минцифры России.

Читайте также: в Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского общественного транспорта.

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