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Россиян предупредили о популярных мошенничествах в Telegram на фоне частичной мобилизации

Общество
23.09.2022 14:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyan-predupredili-o-populyarnyh-moshennichestvah-v-telegram-na-fone-chastichnoj-mobilizatsii
Россиян предупредили о популярных мошенничествах в Telegram на фоне частичной мобилизации
Фото t.me/warfakes

По словам специалистов, после объявления частичной мобилизации в РФ в Telegram-каналах появилось большое количество мошенников.

Так, в мессенджере появились чат-боты, которые якобы проверяют списки мобилизации. Они не имеют никакого отношения к Минобороны РФ. Мошенники создали их для получения доступа к аккаунтам пользователей, чтобы в дальнейшем рассылать спам.

Базы данных мужчин, которых якобы мобилизовали для участия в специальной военной операции, составляют из баз данных Delivery Club и «Яндекс.Еды», которые ранее публиковали в сети.

Также в мессенджере начали появляться каналы с однотипными названиями, вроде «Где вручают повестки». В них публикуют недостоверную информацию. Согласно требованиям ФЗ № 53, повестки о призыве на военную службу вручают лично в руки или направляют по адресу «Почтой России».

Кроме того, мошенники начали звонить людям от имени сотрудников военкоматов с требованием отправиться в зону спецоперации. Не стоит доверять подобным звонкам. Согласно установленным правилам, мужчин не приглашают в военкоматы по телефону, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Читайте также: в России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

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