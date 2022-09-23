Россиян предупредили о популярных мошенничествах в Telegram на фоне частичной мобилизации

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По словам специалистов, после объявления частичной мобилизации в РФ в Telegram-каналах появилось большое количество мошенников.

Так, в мессенджере появились чат-боты, которые якобы проверяют списки мобилизации. Они не имеют никакого отношения к Минобороны РФ. Мошенники создали их для получения доступа к аккаунтам пользователей, чтобы в дальнейшем рассылать спам.

Базы данных мужчин, которых якобы мобилизовали для участия в специальной военной операции, составляют из баз данных Delivery Club и «Яндекс.Еды», которые ранее публиковали в сети.

Также в мессенджере начали появляться каналы с однотипными названиями, вроде «Где вручают повестки». В них публикуют недостоверную информацию. Согласно требованиям ФЗ № 53, повестки о призыве на военную службу вручают лично в руки или направляют по адресу «Почтой России».

Кроме того, мошенники начали звонить людям от имени сотрудников военкоматов с требованием отправиться в зону спецоперации. Не стоит доверять подобным звонкам. Согласно установленным правилам, мужчин не приглашают в военкоматы по телефону, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

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