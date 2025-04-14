Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с зеркальными сайтами магазинов

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана. Так, недавно они начали создавать зеркальный сайты реально существующих магазинов, привлекая «покупателей» скидками. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве объяснили, что в случае «покупки» на мошенническом сайте, человек вбивает данные своей карты. В результате, деньги со счета списываются и поступают злоумышленникам, а сам покупатель получает либо бракованный товар, либо пустую коробку, либо совсем ничего.

В МВД также предостерегли, что кроме того, кроме доступа к карте жертвы, мошенники получают доступ к ее персональным данным, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Читайте также: мошенники продолжают активно использовать новый метод распространения вирусов — они рассылают специальные apk-файлы. Так, жители Новороссийска начали получать такую рассылку об отключении электричества — в вирусном файле якобы содержится список адресов с «большим отключением».

Такие файлы ни в коем случае открывать нельзя, на сообщение отвечать не нужно. Необходимо сообщить отправителю, что его аккаунт взломан, заблокировать его, а также сообщить о мошенничестве в администрацию мессенджера.

Подпишись, здесь всегда интересно.