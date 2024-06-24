Россиян предостерегли от частого использования антисептических средств для рук

Частая обработка рук антисептиками может привести с сильной сухости рук. Об этом предупредил доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.

По его словам, мытье рук и их дезинфекция не несет никакого вреда человеку, так как именно в этом заключается личная гигиена.

«Моющие средства для санации рук в большинстве своем представляют смеси поверхностно-активных веществ. Кислотный показатель таких композиций нейтральный или слабощелочной. Они не несут опасности для здоровой кожи человека при постоянном (несколько раз в час) использовании», — отметил специалист.

Однако часто использовать антисептические средства не стоит, если в их составе есть спирт.

«Основой кожных антисептиков служит чаще всего изопропиловый спирт, который обладает дубильным эффектом. Частая дезинфекция (раз в час или чаще) приводит к сухости с последующим образованием трещин. Поэтому необходимо как минимум утром и вечером использовать крем для увлажнения рук», — объяснил Шихов.

Он добавил, что у некоторых людей определенные компоненты в антисептике могут вызывать неприятные ощущения на коже. Это аллергическая реакция, которую не стоит игнорировать — следует сразу обратиться к врачу-дерматологу. Доцент порекомендовал использовать гипоаллергенные средства для мытья рук и дезинфицировать руки после каждого посещения мест общего пользования, пишет RT.

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