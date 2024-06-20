Эксперт Абдуллаева: ботулизм невозможно вылечить в домашних условиях

Ботулизм — это пищевое отравление продуктами за счет воздействия сильнодействующего токсина нейротоксина. Он может находиться в продуктах при нарушениях условий производства и хранения.

«Особую опасность представляет нейротоксин, который по своему негативному воздействию на человеческий организм превосходит все биологические яды. Ядовитость нейротоксина подтверждается исследованиями: в 1 мг этого токсина содержится 100 млн летальных доз для белых мышей», ― рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

По словам специалиста, токсин разрушается при кипячении в течение 10-15 минут, при температуре 90 градусов — спустя 40 минут, желудочный и кишечный соки не разрушают его. В пищевых продуктах он устойчив к высокой концентрации поваренной соли, а также к низким температурам, высушиванию и замораживанию.

«Человек может отравиться при употреблении всех видов консервов, ветчины, колбас большого диаметра, вяленой и копченой рыбы. Отличительных признаков у зараженных продуктов нет», — предупредила Абдуллаева.

Кроме того, токсин распределяет неравномерно, а отравление возможно не только при употреблении зараженного продукта, но и при вдыхании воздуха, в котором содержится токсин, подчеркнула эксперт.

«Из всех пищевых отравлений ботулизм — самое опасное. При тяжелом течении болезни вероятность летальных исходов — около 80%. Ботулизму подвержены и люди, и животные, в том числе птицы и рыбы», — добавила она.

Инкубационный период ― от 12 часов и до суток, чем он короче, тем тяжелее протекание болезни, объяснила специалист. Первыми симптомами больного могут быть тошнота, головная боль, слабость и головокружение, возможны нарушения работы ЖКТ. В дальнейшем фиксируют расстройство зрения ― зрачки расширяются, а веки опускаются, также возникает парез лица, лицо становится маскообразным, морщины на лбу расправляются, происходит расстройство дыхания.

«В домашних условиях лечение невозможно — необходимо срочно вызвать врача, который введёт противоботулиническую сыворотку», ― цитирует Абдуллаеву RT.

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