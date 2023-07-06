Россия закроет с 1 октября генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Об этом 6 июля сообщили в МИД РФ. Такое решение стало ответом на конфронтационные действия финских властей.

В министерстве отметили, что девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата, сообщает RT.

В МИД РФ объяснили такую меру ответом на конфронтационные шаги финской стороны, а также тем, что условия вступления Финляндии в состав НАТО создают угрозу безопасности России.

«Главе дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников persona non grata. Отмечено, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности РФ, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», — говорится в сообщении пресс-службы МИ Д РФ.

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