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Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-ratifitsirovala-soglashenie-s-abhaziej-o-dvojnom-grazhdanstve
Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

В соглашении, которое было ратифицировано Госдумой 29 июня, говорится о том, что граждане одной стороны имеют право без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны.

Также документ предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Абхазии. Лица с двойным гражданством РФ и Абхазии смогут пользоваться правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно живут.

Это же касается призыва на военную службу. Отслуживших в одной стране граждан освободят от призыва во второй стране.

Соглашение было подписано 27 сентября 2022 года, оно действует в течение 5 лет. Соглашение будет продлено автоматически, если ни одна сторона не выразит намерение прекратить его. Выход стран из соглашения не повлечет автоматического прекращения гражданства, сообщает ТАСС.

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