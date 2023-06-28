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Глава МВД Абхазии потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать без причин машины с российскими номерами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-mvd-abhazii-potreboval-ot-sotrudnikov-gai-ne-ostanavlivat-bez-prichin-mashiny-s-rossijskimi-nomerami
Глава МВД Абхазии потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать без причин машины с российскими номерами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, назначенный на пост 13 июня этого года, предостерег сотрудников от поборов с туристов из России.

По его словам, просто ради проверки документов останавливать автомобили с российскими номерами не нужно.

«Если есть нарушение, принимайте меры, но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что имеют место поборы и непонятные какие-то вещи», — сообщил Роберт Киут в совещания в Гудаутском РОВД.

Он также добавил, что планирует лично контролировать выполнение поручения, сообщает «Интерфакс».

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