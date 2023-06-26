Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

В мае цены на продукты снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении.

Ранее годовая продуктовая дефляция отмечалась два раза. В июне 2018 года — 0,42 % и в апреле 2023 года — 0,22%.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков отметил, что эта ситуация обусловлена переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах. Кроме того, играет роль рекордный урожай зерновых и масличных культур.

Самую высокую инфляцию в этом сегменте отметили в Венгрии — 34%. Помимо этого, годовые темпы роста цен выше 20% зафиксировали в Сербии — 23,2%, Словакии — 21,7%, Эстонии — 20,4%, на Украине — 20,1%.

В большинстве стран Европы инфляция замедлилась. В Португалии — на 6%, Венгрии — 5%, Литве и Словакии — 3,7%, Эстонии — 3%. Рост цен ниже 10% в годовом выражении зафиксировали в Португалии — 9,4%, на Кипре — 8,4%, Швейцарии — 5,3%, а также в Беларуси — 4,4%.

Востриков объяснил, что инфляция в европейских странах обусловлена ростом ставки Европейского центробанка и высокими ценами на энергоносители.

«Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведет к повышению себестоимости, сказывается на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие», — цитирует Вострикова РИА «Новости».

Читайте также: экономист рассказал, какие продукты в России подешевели почти вдвое.