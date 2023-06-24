Экономист рассказал, какие продукты в России подешевели почти вдвое

К снижению цен на товары ведет появление на полках магазинов фруктов из Таджикистана, Узбекистана и южных регионов России.

Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

«Обратите внимание на те фрукты и овощи, которые у нас тоже растут, но созревают позже, чем их начинают привозить из Узбекистана и Таджикистана. Раньше цены на них были совершенным «космосом», а теперь они снижаются. Например, черешня в мае стоила 1–1,2 тыс. рублей за килограмм, а теперь — 400–500 рублей», — сказал Холод.

Снижаются цены и на персики, нектарины и абрикосы, отметил эксперт.

«Качественные нектарины и персики нового урожая за месяц опустились в цене с 800–900 рублей до 250–350 рублей за 1 кг. Абрикосы тоже стоили 900–1,1 тыс. рублей, а сейчас значительно дешевле. Чем больше фруктов к нам привозят, тем ниже цены на них. Когда пойдет наш урожай — краснодарский, ставропольский, ростовский — то снижение будет еще заметнее», — цитирует Леонида Холод радио Sputnik.

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