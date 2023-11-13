Россия продолжит эвакуацию граждан из Газы до вывоза всех россиян

Эвакуация из сектора Газа продолжится до тех пор, пока не вывезут все граждан РФ и СНГ и членов их семей, которые попросили помощи.

«Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения», — сообщили в МИД РФ.

Первую группу из анклава в Каир уже доставили наземным транспортом — в основном это были женщины и дети.

Министерство иностранных дел также поблагодарило представителей израильских, катарских, египетских и палестинских властей за содействие в эвакуации. Оставшихся россиян будут вывозить в несколько этапов, с учетом действующих на КПП «Рафах» на границе с Египтом ограничений. Сейчас время работы перехода сократили до нескольких часов в светлое время суток из-за боевых действий, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россиян начали эвакуировать из сектора Газа 12 ноября. 70 граждан России, 28 из которых дети, уже пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта.