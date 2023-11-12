Россиян начали эвакуировать из сектора Газа

МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа.

Более 60 граждан России уже пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Россияне, покинувшие зону палестино-израильского конфликта, будут направлены в Каир. В столице Египта развернули оперативный штаб МЧС РФ.

В оперштабе российского чрезвычайного ведомства гражданам помогут оформить все необходимые документы.

Читайте также: туроператоры вернут россиянам деньги за туры в Израиль.