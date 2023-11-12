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Россиян начали эвакуировать из сектора Газа

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyan-nachali-evakuirovat-iz-sektora-gaza
Россиян начали эвакуировать из сектора Газа
Кадр из видео пресс-службы МЧС России

МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа.

Более 60 граждан России уже пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Россияне, покинувшие зону палестино-израильского конфликта, будут направлены в Каир. В столице Египта развернули оперативный штаб МЧС РФ.

В оперштабе российского чрезвычайного ведомства гражданам помогут оформить все необходимые документы.

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