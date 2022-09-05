Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
Речь идет о бывших жителях Курильских островов, имеющих японское гражданство.
Распоряжение правительства опубликовано на сайте правовой информации.
В документе говорится о прекращении действия соглашений от 14 октября 1991 года и 2 сентября 1999 года. Это документы о процедуре взаимных поездок и об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) гражданами Японии, которые ранее были жителями этих островов, а также членами их семей.
Министерство иностранных дел России должно уведомить Японию об этом решении.
В августе правительство Японии заявило о том, что планирует сохранять санкционное давление, оказываемое на Россию на фоне проведения спецоперации на Украине, сообщает RT.
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