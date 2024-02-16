Россия планирует возобновить импорт бананов из Эквадора в прежнем объеме

Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы уже сегодня говорим, что даем право пяти эквадорским компаниям поставлять бананы под гарантии», — сказал он.

Глава Россельхознадзора уточнил, что ведомство проведет видеоконференцию по возобновлению поставок бананов с коллегами из Эквадора 19 февраля в 4:00 по московскому времени.

Ранее в России ввели ограничения на поставки бананов из Эквадора из-за систематических нарушений. В них регулярно находили карантинных насекомых.

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