Россия оставляет за собой право на применение кассетных боеприпасов в качестве зеркальных мер — Путин

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин», прокомментировал намерение США поставлять кассетные боеприпасы Киеву.

«Использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться. Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц, у них не хватает и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», — отметил Путин.

Владимир Путин отметил, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Но до сих пор РФ не применяла их, так как не было необходимости, несмотря даже на нехватку боеприпасов в определенное время.

«Но, конечно, если они будут применяться против нас, — мы оставляем за собой право на зеркальные действия» — добавил президент.

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