Путин предупредил о возможной приостановке зерновой сделки в Черном море

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 13 июля в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что западные страны не исполняют обещания, данные РФ при заключении зерновой сделки в Черном море. Не смотря на это, от России ждут очередного продления договора.

«Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — заявил Путин.

Зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН заключили в июле прошлого года. В рамках нее из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный беспрепятственно вывозят зерно в совместный координационный центр в Стамбуле.

В рамках этого соглашения из Украины в Турцию вывезли более 24 млн т. зерна. Для этого выполнили более 1,6 тыс. рейсов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зерновую сделку в Черном море между Россией и Украиной продлили до 17 июля. Об этом стало официально известно 18 мая.