Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Путин предупредил о возможной приостановке зерновой сделки в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-predupredil-o-vozmozhnoj-priostanovke-zernovoj-sdelki-v-chernom-more
Путин предупредил о возможной приостановке зерновой сделки в Черном море
Фото smuldur, pixabay.com

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 13 июля в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что западные страны не исполняют обещания, данные РФ при заключении зерновой сделки в Черном море. Не смотря на это, от России ждут очередного продления договора.

«Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — заявил Путин.

Зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН заключили в июле прошлого года. В рамках нее из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный беспрепятственно вывозят зерно в совместный координационный центр в Стамбуле.

В рамках этого соглашения из Украины в Турцию вывезли более 24 млн т. зерна. Для этого выполнили более 1,6 тыс. рейсов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зерновую сделку в Черном море между Россией и Украиной продлили до 17 июля. Об этом стало официально известно 18 мая.

Статьи
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
10 распространенных мифов об алкоголе
10 распространенных мифов об алкоголе
Пять шедевров артхауса на все времена
Пять шедевров артхауса на все времена
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях