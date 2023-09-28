Россия ограничила экспорт электричества из-за нехватки мощностей на Кубани

В последнее время диспетчеры стали чаще ограничивать экспорт электричества на южном направлении для поддержания баланса энергии в ЮФО, сообщила представитель «Интер РАО» Александра Панина на конференции «Совет рынка».

Ограничение экспорта на южном направлении связано с нехваткой свободных мощностей в Краснодарском крае. Летом в дневные часы диспетчеры снижали поставки до нуля из-за сильной жары, ремонтов и поставок в новые регионы России. Осенью ситуацию на сетях улучшилась. Появилась возможность поставлять за рубеж сотни мегаватт. Однако в некоторые часы экспорт электроэнергии все равно снижается до нуля.

РФ имеет сетевые связи с Азербайджаном и Грузией. Через них она может поставлять электричество в Турцию или Иран. Потенциальный объем экспорта российского электричества — до 1 ГВт.

Из-за нехватки мощностей на юге страны Россия начала проигрывать конкуренцию Азербайджану по поставкам электроэнергии в Турцию, где сейчас наиболее высокие цены. В этом году РФ поставляла электричество турецким партнерам только с апреля по июнь.

При этом перспективы с улучшением энергобаланса в южных регионах пока туманны. В следующем нехватка мощностей на юго-западе РФ может составить 219 МВт, а в 2029 году — 857 МВт.

Дефицит электричества в ЮФО возникает из-за подключения новых потребителей, в том числе в новых регионах страны, сообщает «КоммерсантЪ».

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