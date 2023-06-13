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Россия денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiya-denonsirovala-dogovor-s-ukrainoj-po-azovskomu-moryu-i-kerchenskomu-prolivu
Россия денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу
Россия денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Соответствующий федеральный закон 13 июня подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в Керчи 24 декабря 2003 года», — говорится в документе.

Этот закон приняли в Госдуме 1 июня и одобрили в Совете Федерации 7 июня. Договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива денонсировали в связи с тем, что после принятия ДНР, Херсонской и Запорожской областей вокруг этих акваторий возникла кардинально новая ситуация. Азовское море стало внутренним для России, поэтому участие Украины в этом вопросе более не целесообразно, сообщает RT.

В феврале прошлого года Верховная Рада Украины в одностороннем порядке денонсировала договор с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Читайте также: экологическое оздоровление Азовского моря могут включить в федеральный проект. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Валуев.

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