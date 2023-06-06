Экологическое оздоровление Азовского моря могут включить в федеральный проект

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Валуев на форуме «Экология». Он отметил, что программу по очищению Азовского моря могут добавить в специальный водный проект, который запустят в 2025 году.

«Думаю, что это вопрос времени и вопрос мониторинга общего состояния Азовского моря, которое безусловно необходимо представить консолидировано всем прибрежным субъектам России в правительство», — сказал Валуев.

Парламентарий подчеркнул, что сохранение биоразнообразия водных объектов — очень важная тема для России. По его словам, в Азовском море предстоит большой объем работы по экологическому оздоровлению: очистка берегов, подъем затонувших судов и восстановление популяций рыб, сообщает ТАСС.

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