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Госдума денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-denonsirovala-dogovor-s-ukrainoj-po-azovskomu-moryu-i-kerchenskomu-prolivu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Госдума денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Соответствующий закон депутаты Государственной Думы приняли 1 июн на пленарном заседании.

Договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива денонсировали в связи с тем, что после принятия ДНР, Херсонской и Запорожской областей вокруг этих акваторий возникла кардинально новая ситуация. Азовское море стало внутренним для России, поэтому участие Украины в этом вопросе более не целесообразно.

Россия и Украина подписали договор о совместном пользовании Азовским морем и Керченским пролив в декабре 2003 года в Керчи. В феврале прошлого года Верховная Рада Украины денонсировала это соглашение, сообщает пресс-служба Госдумы.

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