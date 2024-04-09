Российское авторское общество отказалось от взыскания штрафа с ФК «Краснодар»

Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение в двух делах по искам Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной ответственности к ФК «Краснодар».

РАО и ВОИС подали иски о взыскании с футбольного клуба почти 920 тыс. рублей штрафа.

Иск РАО в суд поступил в марте 2023 года — организация требовала взыскать авторское вознаграждение за право публичного использования произведений, а также пени за нарушение сроков выплаты и штраф. Аналогичный иск подала ВОИС в апреле 2023 года.

В обоих делах суд утвердил мировые соглашения. По их условиям, истцы отказались от требований штрафа в размере около 159 тыс. рублей за то, что клуб не предоставил отчетную документацию с марта по май и с июля по сентябрь 2022 года, а также за непредставление сведений о предстоящих мероприятиях за те же периоды в размере 300 тыс. рублей. ФК «Краснодар» в свою очередь обязался предоставить сведения и отчеты о мероприятиях в РАО и ВОИС.

Производство по обоим делам в связи с утверждением мировых соглашений прекратили, сообщает РИА «Новости».

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