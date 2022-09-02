Российский ученый спрогнозировал появление нового штамма коронавируса в Китае

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По мнению заведующего лабораторией геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, новый штамм коронавируса появится после того, как эта страна ослабит антиковидные ограничения.

«На мой взгляд, появление нового штамма коронавируса, который придет на смену «омикрону», в текущих условиях маловероятно. Тем не менее у нас есть Китай, где 1,5 млрд людей фактически не переболели ковидом. Это огромная ресурсная база для коронавируса, за счет которой можно эволюционировать», — сообщил Волчков.

Вероятно, эволюционируют либо «омикрон», либо «дельта». Все зависит от того, какой из вирусов станет доминировать в Китае после ослабления ковидных ограничений.

Однако эволюционировавший «омикрон» вряд ли станет высокопатогенным в силу своей высокой заразности, цитирует эксперта «Известия».

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