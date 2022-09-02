Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Российский ученый спрогнозировал появление нового штамма коронавируса в Китае

Общество
02.09.2022 14:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskij-uchenyj-sprognoziroval-poyavlenie-novogo-shtamma-koronavirusa-v-kitae
Российский ученый спрогнозировал появление нового штамма коронавируса в Китае
Фото pexels.com

По мнению заведующего лабораторией геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, новый штамм коронавируса появится после того, как эта страна ослабит антиковидные ограничения.

«На мой взгляд, появление нового штамма коронавируса, который придет на смену «омикрону», в текущих условиях маловероятно. Тем не менее у нас есть Китай, где 1,5 млрд людей фактически не переболели ковидом. Это огромная ресурсная база для коронавируса, за счет которой можно эволюционировать», — сообщил Волчков.

Вероятно, эволюционируют либо «омикрон», либо «дельта». Все зависит от того, какой из вирусов станет доминировать в Китае после ослабления ковидных ограничений.

Однако эволюционировавший «омикрон» вряд ли станет высокопатогенным в силу своей высокой заразности, цитирует эксперта «Известия».

Читайте также: российский вирусолог допустил скачок суточной заболеваемости COVID-19 до 200 тыс. случаев.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Прямой эфир
Мы в соцсетях