Российский турист погиб во время камнепада в ущелье в Абхазии

Несчастный случай произошел 4 июня около 15:00 в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка.

По предварительным данным, на проезжающий через ущелье автомобиль УАЗ с отвесных скал упали камни. На место ЧП прибыли спасатели ПСО Гагра и ПЧС Гудауты.

В результате камнепада погиб 26-летний житель Пензенской области, его 27-летняя спутница, также жительница Пензенской области, была госпитализирована с переломом ноги, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Абхазия.

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