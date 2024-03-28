Российский Красный крест собрал 1,2 млрд рублей пострадавшим в «Крокусе»

Российский Красный Крест (РКК) начал оказывать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

В первую очередь помощь оказывают детям, родители которых пропали без вести, погибли или лечатся в больнице. А также семьям, потерявшим кормильца, проходящим лечение и имеющим финансовые трудности.

РКК запустил сбор пожертвований на помощь пострадавшим, семьям погибших и пострадавших 23 марта. За это время собрали 1 млрд 206 млн 911 тыс. 583 рубля. Из них 741,2 млн перевели физлица — 741 тыс. 449 человек. Еще 465,7 млн перевели юрлица, в том числе крупные бизнесмены и индивидуальные предприниматели.

«Вчера состоялось первое заседание Специальной комиссии, которая определила меры адресной срочной поддержки по этим ситуациям — по всем первым 33 семьям принято решение о выделении материальной помощи уже сейчас. Часть мер поддержки назначены в проактивной форме. Если вам нужна срочная помощь, вы можете обратиться в Российский Красный Крест. Работа со списками и выявление лиц, которым нужна помощь, продолжается. Уже сейчас формируется второй список получателей поддержки», — рассказал председатель РКК Павел Савчук.

В ночь трагедии горячая линия психологической помощи и психосоциальной поддержки РКК стала круглосуточной — 8 (800) 250-18-59. За это время 63 специалиста и волонтера обработали более 1,1 тыс. звонков.

Заявку на оказание срочной адресной помощи можно подать на сайте РКК, по электронной почте, по телефону горячей линии РКК 8 (800) 234-07-07, очно в Общественной приемной РКК по адресу Москва, улица Кржижановского, 7 к 2, с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 — 18:00, телефон 8 (499) 126-75-71 (добавочный 9968), очно или по телефону Центра помощи по адресу Москва, Бульвар строителей, 4 к 1, этаж 1, телефон 8 (800) 550-50-30, сообщает пресс-служба Российского Красного Креста.

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