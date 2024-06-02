Российский боец с позывным «Адлер» обманул рой дронов ВСУ, притворившись мертвым

Заместитель командира батальона «Кубань Z», кавалер ордена Мужества с позывным «Адлер» рассказал о своей службе и о себе.

Так, однажды он притворился мертвым, чтобы обмануть рой беспилотников ВСУ. «Адлер» пытался эвакуировать тело погибшего товарища, когда на него налетели украинские дроны.

«Мне уже ничего не оставалось, я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то около часа пролежал, потом, не знаю почему, каким чудом, они не стали сбрасывать никакие снаряды. Кружили-кружили, в конечном итоге улетели, после этого уже начал его вытаскивать», — сказал боец.

Потом на помощь подоспели товарищи, рассказывает «Адлер».

Военнослужащий раньше был кадровым офицером, а потом был «добровольно мобилизован», кроме того, в этом году в Москве он принял участие в параде Победы.

«Возможно, вы читали в сети небольшие рассказы под названием «Окопная проза Адлера». Когда закончится спецоперация, наш герой пообещал собрать их в книжку и издать», — сообщили в Минобороны РФ.

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